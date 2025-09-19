Dolar
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Eğitim, İsrail’in Gazze saldırıları

Üniversitelerin açılış tören ve derslerinde "Gazze" konusu ele alınacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerden, açılış tören ve derslerinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündem yapılmasını istedi.

Şeyma Güven  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Üniversitelerin açılış tören ve derslerinde "Gazze" konusu ele alınacak Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Ankara

YÖK'ten yapılan açıklamada, üniversitelere 2025-2026 akademik yılı açılış törenleri ve derslerinde, eğitim ve öğretim ile ilgili konuların yanı sıra Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündem yapılmasına yönelik yazı gönderildiği bildirildi.

Kurul tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi.

"Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir." ifadesine yer verilen yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu konunun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, konuya yönelik hassasiyet gösterilmesi istendi.

