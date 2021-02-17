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Eğitim

Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Selma Kasap   | 17.02.2021
Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak

Ankara

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.

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