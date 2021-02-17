Üniversitelerde uygulamalı eğitim yüz yüze, teorik eğitimler ise çevrim içi yapılacak
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.
Ankara
YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.
YÖK, salgın endişesi veya barınma nedeniyle eğitime devam etmek istemeyen öğrencilerin "kayıt dondurma" hakkından yararlandırılmasını kararlaştırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.