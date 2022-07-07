Türkiye'nin mesleki eğitim serüveni
Türkiye’nin mesleki eğitim serüveni 12. yüzyıla dayanıyor.
Selçuklularda Ahilik, Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı gibi kurumlar üzerinden günümüze dek devam eden serüven, 18. yüzyılda modern anlamda ilk mesleki eğitim kurumlarının açılmasıyla yeni bir döneme girdi.
Bu dönemde ziraat, mülkiye, sanayi, askeri ve başka birçok alanda mesleki eğitim kurumu açıldı. Türkiye’nin öne çıkan kurumlarının birçoğunun kökü bu döneme dayanıyor.
Cumhuriyetin ilanıyla farklı alanlarda mesleki eğitim kurumları açılmaya devam etti. Sepet-Çiçek-Şapka Mektebi, Terzilik ve Kürkçülük Okulu, Tekniker Okulları, Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları bunlardan bazılarıydı.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise ekonominin canlandırılmasına yönelik ihtiyaca cevaben mesleki eğitim, Milli Eğitim Bakanlığının görev kapsamına alındı. Ancak 1990’larda Türkiye’de meslek liselerinin yüksek öğrenime geçiş yolu kapatıldı, mesleki eğitimin itibarı zedelendi.
2000 sonrası dönemde meslek liseli öğrencilerin önündeki katsayı engeli kaldırıldı ve Türkiye’de mesleki eğitim ayrımcılığa yer vermeksizin herkese kapılarını açtı. Bugün ise Türkiye’nin mesleki eğitim serüveninde bir reform gerçekleştiriliyor.
AA Analiz, mesleki eğitimde gerçekleştirilen reformları sektör temsilcileri, uzman eğitmenler ve öğrencilerden alınan görüşlerle masaya yatırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.