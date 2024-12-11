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Eğitim

Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi otomotiv alanında açılıyor

Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde otomotiv alanında hayata geçirilecek.

Buğrahan Ayhan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi otomotiv alanında açılıyor

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilerin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan yeni düzenleme doğrultusunda, Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde otomotiv alanında hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi"ndeki istihdamın kolaylaştırılması için "bölge", "ihtisas", "sektör içi" ve "sektöre entegre" olmak üzere 4 yeni okul modelinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv işbirliğinde öğrencilerin mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü için Bakanlık'ta imza töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu katıldı.

İmzalanan protokolle, Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" özellikli okulu Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde açılacak.

Okul mezunlarının istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak

Protokole göre, makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ortamlarında yapacak. İhtiyaç halinde çerçeve öğretim programlarıyla basılı ve dijital ders materyalleri güncellenecek.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ile yeme-içme ihtiyaçları, firma tarafından karşılanacak. Firma tarafından, öğrenci ve öğretmenlerin okulda bulundukları süre boyunca atölye ve laboratuvar öğretmenlerine gerçek üretim ortamlarında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Başarılı öğrencilere burs verilecek, işletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri yapılacak ve okul mezunlarından istekli olanların istihdamına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

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