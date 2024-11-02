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Eğitim

Türkiye'nin ilk sektör içi mesleki eğitim merkezi "kuyumculuk" alanında açılacak

Meslek lisesi öğrencilerinin istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan yeni mevzuat doğrultusunda, Türkiye'nin ilk sektör içi okul programı "kuyumculuk" alanında hayata geçirilecek.

İsa Toprak  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Türkiye'nin ilk sektör içi mesleki eğitim merkezi "kuyumculuk" alanında açılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding arasında, öğrencilerin, mesleğin gerektirdiği iklim içinde yetiştirilmeleri ve mezuniyetleri sonrası istihdama daha hızlı geçmeleri amacıyla hazırlanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Ahlatcı Holding Genel Müdür Yardımcısı Aslan Onur Nacak katıldı.

Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olacak

Protokol kapsamında, Ahlatcı Holding bünyesinde Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi açılacak.

Merkez, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla hazırlanan, "MEB bölge, ihtisas, sektör içi ve sektöre entegre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönerge" kapsamında, meslek liselerinin sektörlerin içinde eğitim vermesine olanak tanıyan Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olacak.

Merkezde, kuyumculuk teknolojisi alanında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçek üretim ve hizmet ortamlarında yapmaları sağlanacak. İhtiyaç duyulması halinde çerçeve öğretim programları ve basılı ve dijital ders materyali güncellenecek.

İhtiyaçlar Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun donanım ve ekipman ihtiyaçları ile okula ulaşımları, okulda bulundukları süre boyunca yeme-içme gibi ihtiyaçları Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak.

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine Ahlatcı Holding'e ait gerçek üretim ve hizmet ortamlarında hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Başarılı öğrencilere Ahlatcı Holding tarafından burs verilecek. İşletmenin usta ve usta öğreticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik farkındalık seminerleri düzenlenecek.

Mesleki ve teknik eğitime yönelik kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi gibi etkinlikler ile farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Okulda eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Ahlatcı Holding tarafından bağımsız uzman kuruluşlara yaptırılacak mesleki bilgi ve beceri sınavından başarıyla geçenler, istemeleri halinde istihdam edilecek.

Protokol 6 yıl yürürlükte olacak.

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