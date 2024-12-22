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Eğitim

Türkiye'de eğitim alan Suriyeliler ülkenin yeniden yapılanmasında kritik roller aldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim almış Suriyeli mezunların, Suriye'nin yeniden yapılanmasında kritik roller üstlendiğini belirtti.

Tuğba Altun  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Türkiye'de eğitim alan Suriyeliler ülkenin yeniden yapılanmasında kritik roller aldı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim almış Suriyeli mezunların, Suriye'nin yeniden yapılanmasında kritik roller üstlendiğini belirterek, yeni atanan Türkiye Mezunu dışişleri bakanı ile Türkiye Mezunu Halep valisine başarılar diledi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından yeniden inşa sürecinde Türkiye Mezunları önemli görevler üstleniyor.

Yeni dönemde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu Esaad Hasan Şeybani Suriye geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı ve Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Garib ise Halep Valisi olarak atandı.

YTB Başkanı Eren de Türkiye'nin sağladığı eğitim desteği ve bölgesel işbirliğine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Eren, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesinin ardından, ülkenin tarihi bir dönüşüm sürecine girdiğine dikkati çekerek, YTB’nin koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları programları kapsamında sağlanan eğitim desteğinin bu sürecin önemli yapı taşlarından birini oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'de eğitim almış Suriyeli mezunların, Suriye'nin yeniden yapılanmasında kritik roller üstlendiğini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Türkiye Mezunları hem kardeş Suriye halkı hem de Türkiye-Suriye ilişkileri açısından büyük bir anlam taşımaktadır. Tarihi bir dönüm noktasını teşkil eden bu kritik dönemde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi mezunu Esaad Hasan Şeybani'nin Suriye (geçici hükümeti) Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Azzam Garib'in Halep Valisi olarak görev alması bizi memnun etti. Her iki ismin de Suriye'nin geleceğine şekil verecek önemli adımlar atacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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