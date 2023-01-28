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Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin 198 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, hedeflerinin bu rakamı 500 bine ulaştırmak olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 28.01.2023
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yarın yapılacak

Ankara

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı"nın (TR-YÖS) yarın yapılacağını anımsattı.

Yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak için yapılacak sınava gireceklere başarı dileyen Özvar, "Uluslararası öğrenci sayısında büyük bir ivme kazanan ve dünyanın her yerinden öğrenciler için cazibe merkezi haline gelen Türkiye, 198 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Hedefimiz, bu rakamı 500 bine ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.


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