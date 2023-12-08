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Eğitim

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) sonuçları açıklandı.

Orhan Onur Gemici  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım'da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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