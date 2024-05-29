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Eğitim

Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Buğrahan Ayhan  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Türkiye Maarif Vakfına MEB'den bu yıl 5 milyar 702 milyon lira aktarılabilecek

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 5 milyar 702 milyon liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2024'den itibaren geçerli olacak.

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