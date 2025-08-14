Dolar
40.78
Euro
47.63
Altın
3,346.52
ETH/USDT
4,606.80
BTC/USDT
118,535.00
BIST 100
10,855.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasındaki anlaşmayla 30 Türk öğrenciye burs verilecek

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ile Katar Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmayla 30 Türk öğrenciye 4 yıl boyunca tam eğitim bursu sağlanacak.

Büşranur Keskinkılıç  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasındaki anlaşmayla 30 Türk öğrenciye burs verilecek

Ankara

56 ülkede yaklaşık 600 okul ile en büyük beşinci uluslararası eğitim kurumu haline gelen TMV, 30 Türk öğrenci için Katar'da 4 yıl boyunca tam burslu eğitim imkanı sunuyor.

Hukuk, eğitim, ekonomi, psikoloji ve tarih gibi farklı bölümlerde okuyan 30 öğrenciye Katar'da tam burslu lisans eğitimi imkanı sunan programın şartları ve kriterleri üniversite tarafından belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burs kapsamında yurt dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere üniversite yurdunda konaklama, 3 öğün yemek, sağlık sigortası, yılda bir kez gidiş-dönüş uçak bileti ve aylık 500 Katar riyali eğitim desteği sağlanacak.

Eğitim dili Arapça bölümlerde geçerli olacak bursa başvuru yapacak öğrencilerde lise diploma notunun en az 85 puan olması, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmiş bulunması, 21 yaşından gün almamış olması, örgün öğretim mezunu olması ve en az B1 düzeyinde Arapça bilmesi şartları aranıyor.

Öğrenciler, eğitim fakültesinden özel eğitim, beden eğitimi ve bilimsel eğitim, iktisadi bilimler fakültesinden muhasebe, iktisat, işletme ve pazarlama, fen-edebiyat fakültesinden Arap dili, siyaset ve planlama geliştirme, tarih, uluslararası ilişkiler, medya, psikoloji, sosyal hizmetler ve sosyoloji, İslami ilimler fakültesinden İslami araştırmalar, akaid ve davet çalışmaları, fıkıh ve usulü, fıkıh, Kur'an ve sünnet bölümlerinin yanı sıra hukuk bölümüne de başvurabilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olan bursa ön kayıtlar, "https://www.maarifagency.com/tr/hakkimizda/detay/76" adresinden yapılabilecek.

Ön kayıt sürecini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, Katar Üniversitesi tarafından İstanbul'da sözlü ve yazılı sınava alınacak. Sınavdan başarıyla geçen 30 öğrenci, Ocak 2026'da Katar'da eğitime başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
MSB: Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz
Karakaya Barajı'nda su seviyesi sıcak hava ve kuraklık nedeniyle geriledi
Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı
Türkiye, BM'deki toplantıda plastik kirliliğiyle mücadele uzlaşısı için yapıcı rolünü sürdürüyor

Benzer haberler

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasındaki anlaşmayla 30 Türk öğrenciye burs verilecek

Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasındaki anlaşmayla 30 Türk öğrenciye burs verilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet