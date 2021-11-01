Dolar
9.53
Euro
11.06
Altın
1,793.53
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,536.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak

Selma Kasap   | 01.11.2021
Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti.

YÖK'teki heyetler arası görüşmede iki ülke arasında yükseköğretim alanında yeni bazı iş birliklerin yapılmasına yönelik çalışmalar müzakere edildi.

Bakan Amrullayev'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, Azerbaycan ile her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da çok köklü ilişkilerin bulunduğunu ifade etti.

Özvar, şu bilgileri verdi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu heyeti olarak yükseköğretim alanında yeni iş birliklerinin yapılmasına yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. İki kardeş ülke olarak yükseköğretim alanında atacağımız yeni ve önemli adımlarla aramızdaki ilişkileri daha da köklü hale getirmek iradesini taşıyorum."

"Öğretim üyesi hareketliliğinin de olması gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye'de 25 bine yakın Azerbaycanlı öğrencinin eğitim aldığına işaret eden Özvar, "Türkiye'de üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan bu öğrencilerimiz, en başta Azerbaycan'a, Türkiye'ye ve Türk dünyasına önemli katkılarda bulunacaktır." dedi.

Gelecek yıllarda iki ülke arasındaki öğrenci hareketliliğinin daha fazla sayıda olmasını arzu ettiklerini dile getiren Özvar, "Eğitim öğretim hareketliliğinin yanı sıra biz yükseköğretim alanında öğretim elemanı, öğretim üyesi, bilim insanı hareketliliğinin de olması gerektiğine inanıyoruz. Bu fevkalade önemli bir husustur. Yükseköğretim alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek daha kurumsal hale getirmek bizim en temel hedeflerimizden bir tanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 5-11 yaş grubu için Kovid-19 aşılaması 8 Kasım'da başlıyor
San Francisco'da Kovid-19'la zirve yapan evsizlik krizi çözülemiyor
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
New York’ta aşı olmayan 2 bin itfaiyeci 'sağlık izni'ne ayrıldı, 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

Benzer haberler

Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretim alanında yeni iş birlikleri yapılacak

YÖK'ten mühendislik tamamlama kayıt işlemlerini yaptıramayan adaylara yeni fırsat

Üniversitelere girişte hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puanı şartı artırılacak