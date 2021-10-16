Türkiye-Afrika ilişkilerinde insan odaklı iş birliği: Türkiye Bursları
YTB Başkanı Abdullah Eren, "Türkiye özellikle son yıllarda Afrika kıtasında gösterdiği insan odaklı yaklaşımla bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır." dedi.
Ankara
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Mali'den Kenya'ya, Senegal'den Somali'ye Afrika kıtasının farklı yerlerinde 'Türkiye Mezun Derneklerimiz' var. Bu derneklerimiz adeta Türkiye'nin gönüllü birer elçiliği, mezunlarımızsa gönüllü birer Türkiye elçisi." dedi.
Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu vesilesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı YTB'nin Afrika'ya yönelik çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Afrika ülkelerinin ekonomik ve ticari potansiyelinin yanı sıra Türkiye'nin Afrika'yla tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çeken Eren, "Türkiye özellikle son yıllarda Afrika kıtasında gösterdiği insan odaklı yaklaşımla bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır." dedi.
Eren, YTB'nin her yıl kardeş ve akraba toplulukların refah seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmaları eğitimden sağlığa, ekonomiden akademiye, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere kadar Afrika ülkelerinde de hayata geçirdiğini anlattı.
Türkiye'nin Afrika'daki gönüllü elçileri: Türkiye Mezunları
Türkiye Bursları ile Afrika ülkelerinden başarılı öğrencilere eğitim desteği verildiğini vurgulayan Eren, "Bu öğrenciler mezun olduktan sonra hem ülkemizle kendi ülkeleri arasında köprü vazifesi görüyor, hem de kendi ülkelerinin kalkınmalarına yardımcı oluyor." dedi.
Eren, eğitimini tamamlayıp Türkiye'den ayrılan öğrencilerle irtibatı sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Sektörel ve bölgesel mezun buluşmaları gerçekleştirerek Türk iş adamları ile Türkiye mezunları iş adamlarını bir araya getiriyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıllarda yazılım, sağlık, lojistik ve dış ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan Türkiye mezunları ile Türk iş adamları bir araya gelerek somut adımların atılmasına vesile olduk. Dahası bugün Mali'den Kenya'ya Senegal'den Somali'ye Afrika kıtasının farklı yerlerinde Türkiye Mezun Derneklerimiz var. Bu derneklerimiz adeta Türkiye'nin gönüllü birer elçiliği, mezunlarımızsa gönüllü birer Türkiye elçisi. Bugün Afrika'da eğitimden ticarete siyasetten bürokrasiye birçok farklı alanda başarı örneği mezunlarımız var."
YTB, AA ve TRT iş birliğinde medya desteği
Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin kaliteli ve verimli bir eğitim sürecinden geçmesinin yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanıması için de çaba gösterildiğini vurgulayan Eren, öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde kendi sahalarında yetişmiş bireyler olarak hizmet vermesi için birçok alanda eğitim desteği sağlandığını dile getirdi.
Eren, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için birçok alanda somut adım attıklarını belirterek, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki medya iş birliğinin geliştirilmesi için Anadolu Ajansı (AA) ve TRT ile birlikte medya eğitim çalışmaları yürütüldüğünü de hatırlattı.
YTB'nin KATİP programına dikkati çeken Eren, bu kapsamda Afrika ülkelerinden kamu görevlisi, diplomat, gazeteci, bürokrat, asker ve akademisyenlere yönelik Türkçe dil eğitimi ve çeşitli kamu kurumlarında tecrübe paylaşım seminerleri düzenlendiğini kaydetti.
Eren, şöyle devam etti:
"Afrika bize, biz Afrika'ya uzak ya da yabancı değiliz. Türkiye ve Afrika müşterek tarihi ve kültürel değer ve geçmişten beslenen insan ve vicdan odaklı ilişkilerini somut çıktılara da dönüştürerek örnek iş birliklerini hayata geçiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin Afrikalı dostlarımızla ortaya koyduğu bu örnek ilişki modeli inşallah çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir."
Türkiye'deki üniversitelerde halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci okuyor
YTB'nin, Afrika'ya yönelik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Burslarından yararlanarak Türkiye'de öğrenim görmek için her yıl binlerce Afrikalı öğrenci başvuru yapıyor.
Türkiye Burslarına son 10 yılda 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci eğitim almak için başvurdu, öğrencilerden 13 bin 982'si burs aldı.
Binlerce Afrikalı öğrenci de Türkiye'de kendi imkanlarıyla üniversite öğrenimini sürdürüyor. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapıyor.
Bunun yanı sıra, 51 Afrika ülkesinden 8 bin 786 Türkiye mezunu bulunuyor.
YTB, Türkiye Bursları, Türkiye Mezunları, Akademik ve Bilimsel İş Birliği Programları, Türkçe kurslarını ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmaları içeren Eğitim Destekleri Programları, Medya Eğitimi Programları ve Kültürel Hareketlilik Programları ile Afrika ülkelerinin kalkınmasında rol oynayacak insan kaynağı yetişmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.
Angolalı gençlere burs desteği
YTB, Türkiye Bursları programına bu yıl Angola'dan 342 öğrencinin başvurduğunu, yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 öğrencinin burs aldığını duyurdu.
Buna göre, 2012 yılından bugüne 38 Angolalı öğrenciye Türkiye'de burslu yüksek öğrenim görme fırsatı verildi ancak bugüne kadar 3 öğrenci mezun oldu. Hali hazırda burslu olarak öğrenimini sürdüren 19 Angolalı öğrenci var.
Kendi imkanlarıyla Türkiye'de okuyan Angolalı öğrenci sayısı ise 27.
Nijeryalı öğrencilere burs, medya temsilcilerine eğitim desteği
Ayrıca, YTB ve AA iş birliğinde Afrikalı medya temsilcilerine yönelik Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) da düzenlendi.
İlki 2019'da 13 Afrika ülkesinden 20 medya temsilcisinin katılımıyla düzenlenen AFMED programında Nijerya'dan da 2 medya temsilcisi yer aldı. YTB, TRT ve AA ile iş birliğinde 24-31 Mayıs 2021'de yapılan ikinci programda ise Nijerya'dan 3 medya temsilcisi bulundu.
2012 yılından itibaren Türkiye Burslarına Nijerya'dan toplam 16 bin 720 başvuru yapıldı ve 2012-2021 arasında Nijerya'dan 337 kişiye burs verildi.
Türkiye'de öğrenimine burslu devam eden 125 Nijeryalı öğrencinin 59'u lisans, 36'sı yüksek lisans ve 30'u doktora öğrencisi. Türkiye'de kendi imkanıyla öğrenim gören Nijeryalı öğrenci sayısı ise 2 bin 208.
Türkiye Bursları programından mezun olan Nijeryalı sayısı 142 iken, kendi imkanlarıyla mezun olanlar da dahil edildiğinde bu sayı bin 197'ye çıkıyor.
Togolu Türkiye Mezunu sayısı 30
Türkiye Burslarına Togo'dan bu yıl 367 adayın başvurdu, 3 aday burs almaya hak kazandı.
Ayrıca, 2005'ten bu yana 95 Togolu öğrenciye Türkiye'de burslu okuma olanağı verildi, 30 Togolu öğrenci mezun oldu.
Halihazırda 34 öğrenci Türkiye'de burslu olarak eğitimine devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.