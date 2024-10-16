"Türk Dünyasında İşbirliği ve Entegrasyon Okulu"na başvurular başladı
Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) tarafından düzenlenen Türk Dünyasında İşbirliği ve Entegrasyon Okulu Çevrimiçi Programı'na başvurular başladı.
Ankara
TAV'ın internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamaya göre program, Türk dünyasına ilgi duyan araştırmacılara akademik becerilerini geliştirmeleri ve güncel araştırma konuları hakkında bilgilenmeleri için sunulan bir eğitim olarak geliştirildi.
Ücretsiz olan programa, lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden veya mezun olanlar başvurabiliyor.
Eğitim programına başvuran adayların araştırma konularına yönelik derin bir ilgi ve yüksek bir motivasyona sahip olması bekleniyor.
Türk dünyası üzerine 40 farklı hocadan, 40 farklı dersin verileceği eğitim programını yüzde 70 katılım oranıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek.
Son başvuru tarihi 21 Ekim olan eğitim programının dersleri 22 Ekim-25 Aralık tarihlerinde yapılacak.
TAV Başkan Yardımcısı Enes Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki temel amacımız Türk dünyasına dikkatleri çekmek, özellikle Türk dünyasını tanıtmak, Türk dünyasındaki farklı ülkeleri, kültürel işbirliği, ekonomik işbirliği gibi farklı konuları işlemek ve bu konularda bir farkındalık ve uzmanlık oluşturmak." dedi.
Bayraklı, özellikle ilerleyen yıllarda Türk dünyasının daha da önem kazanacağına dikkati çekerek "Türk dünyasındaki farklı ülkeler arasında her geçen gün daha da derinleşen bir entegrasyon var. Dolayısıyla bu konunun daha da önem kazanacağını düşünüyoruz. Bundan dolayı böyle çok kapsamlı bir sertifika ve eğitim programı organize ettik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.