Turizm öğrencileri rekreasyon ve rehberliği tercih etti
Turizm Akademisyenleri Derneğince hazırlanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Turizm Yerleştirmeleri Raporu'na göre, turizm alanında kariyer yapmak isteyen gençler, bu yıl en çok rehberlik ve rekreasyon programlarını tercih etti.
Ankara
Turizm alanında kariyer yapmak isteyen gençler, bu yıl en çok rehberlik ve rekreasyon programlarını tercih etti.
Turizm Akademisyenleri Derneğince (TUADER), 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Turizm Yerleştirmeleri Raporu hazırlandı.
Bu yıl Türkiye'deki 133 üniversite, 293 okul ve 498 programda turizm eğitimi için 31 bin 259 kontenjan açıldı. Turizm eğitimi almak isteyen öğrencilerin yüzde 62,8'i ön lisans, yüzde 37,2'si ise lisans programlarını tercih etti.
Geçen yıl 490 olan turizm eğitimi program sayısı, bu yıl artarak 498'e ulaştı. Turizm programlarına yerleşen aday sayısı, geçen yıla göre yüzde 8,2 artarak 29 bin 392'ye çıktı.
2018'de yüzde 77,8 olan genel doluluk oranı ise bu yıl önemli bir artışla yüzde 94 oldu.
Boş kalan kontenjanlar ise bu sene geçen seneye göre yüzde 75,9 azalarak, 7 bin 743'ten 1867'ye düştü.
Gastronomi son yılların parlayan yıldızı
Rapor, turizm programları arasında doluluk oranı en yüksek programların rekreasyon ve rehberlik, en düşük olanın ise turizm işletmeciliği olduğunu ortaya koydu.
Geçen yıla göre rekreasyon programlarının sayısında yüzde 23,5, gastronomi programlarının sayısında yüzde 17, rehberlik programlarının sayısında ise yüzde 8,5 oranında artış gerçekleşti. Turizm işletmeciliği programlarının sayısında ise yüzde 9,2 azalma oldu.
Aday yerleştirmeleri gastronomi programlarında doluluk oranı yüzde 23,3 oranında artarak yüzde 99,1'e; rehberlik programlarında yüzde 21,4 oranında artarak yüzde 102'ye, rekreasyon programlarında ise yüzde 29,5 oranında artarak yüzde 103'e yükseldi.
Lisansta en az talebi turizm işletmeciliği, en çok talebi ise rekreasyon ve rehberlik gördü.
"Turizm eğitiminde nitelik de artırılmalı"
Raporu hazırlayan ekipte yer alan TUADER Yönetim Kurulu Başkanı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektöründe yaşanan olumlu gelişmelerin turizm eğitimine de yansıdığını söyledi.
Doluluk oranları ve yerleştirmelerin genel olarak tüm turizm eğitim programlarında arttığına işaret eden Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi önümüzde çözülmesi gereken üç temel sorun duruyor. Bunlardan birincisi, eğitim kalitesinin her düzeyde arttırılması ve sektörün ihtiyaçları çerçevesinde iş gücü yetiştirilmesine odaklanılması. Türkiye'nin turizmde geleceği parlak ama bunu nitelikli insan kaynağıyla beslemek gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, YÖK gibi kurumların güçlü desteğiyle eğitim kurumları ve sektörün güç birliği yaparak turizm eğitiminde niteliğin arttırılmasına yönelik tedbirleri alınmalı."
Mezunların ağır iş yükü, yetersiz sosyal olanaklar, düşük ücret düzeyi gibi nedenlerle sektörde çalışmayı tercih etmemesinin bir diğer sorun olduğuna işaret eden Tuna, "Bu sorun ülkemize büyük maliyetler yüklüyor. Turizm eğitimi için önemli bütçeler harcanıyor, emek ve zaman sarf ediliyor ancak mezunların büyük bir kısmı farklı iş alanlarına yöneliyor."
Tuna, insan kaynağı bulamayan sektörün yabancı personel çalıştırmaya başladığına dikkati çekerek, bunun da bir diğer sorun olduğunu vurguladı.
Sektörde yabancı personel çalıştırma oranının son yıllarda ciddi şekilde arttığını belirten Tuna, "Eskiden yabancı personel çalıştırmaya sadece ülkeden karşılanamayan kritik meslekler için izin verilirdi. Ancak bu konudaki mevzuat esnetildi ve ülkede hemen hemen her alanda birçok farklı ülkeden yabancı personel istihdam edilmeye başlandı." diye konuştu.
Türkiye'deki işsizlik oranı göz önünde bulundurulduğunda turizm sektöründe yabancı personel çalıştırmaya ihtiyaç olmadığını ifade eden Tuna, "Turizm eğitim kurumlarının özellikle yabancı dil eğitimi ve uygulama imkanlarının iyileştirilmesiyle söz konusu sorun kolaylıkla çözülebilir." dedi.
Ön lisans kontenjanları artırılmalı
Gençlerin bu yıl en çok tercih ettiği rehberlik, rekreasyon ve gastronomi bölümlerinin sektörde karşılığı ve geleceği olduğunu dile getiren Tuna, stresin yoğun yaşandığı, insanların deşarj olmaya ihtiyacı olduğu günümüzde, rekreasyon bölümlerinin öneminin arttığını söyledi. Tuna, bu bölüm mezunlarının kamuda desteklenmesi ve önünün açılması gerektiğini ifade etti.
Tuna, arz talep analizlerinin sürekli yapılmasının önemini vurgulayarak, turizm sektöründe çok önemli olan ara eleman ihtiyacı doğrultusunda ön lisans kontenjanlarının artırılması, lisans bölümlerinin azaltılması gerektiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.