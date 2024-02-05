TUA ile MEB işbirliğiyle "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Ankara
TUA'nın sosyal medya hesabından, yarışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.
“Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bizde” diyorsan, hünerini gösterme sırası sende!🫵 👩🏻🚀🇹🇷— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) February 5, 2024
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Resim ve Kompozisyon Yarışması düzenliyor.
📝 Ortaokul Öğrencileri Kompozisyon Yarışması… pic.twitter.com/IppyVPuQPl
"Hünerini gösterme sırası sende!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu, 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!'. İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu'. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.