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Eğitim, Türkİye Uzayda

TUA ile MEB işbirliğiyle "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik resim ve kompozisyon yarışması düzenleneceğini bildirdi.

Enes Duran  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
TUA ile MEB işbirliğiyle "Uzay" konulu resim ve kompozisyon yarışması düzenlenecek

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından, yarışmalara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Hünerini gösterme sırası sende!" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ortaokul öğrencilerine yönelik kompozisyon yarışmasının konusu, 'Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!'. İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışmasının konusu, 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu'. Yarışmaya dair tüm detaylar okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır."

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