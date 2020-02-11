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Eğitim

Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 11.02.2020
Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon

Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.


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