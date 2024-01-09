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Eğitim

Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Fırat Çakır  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tekirdağ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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