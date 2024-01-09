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Eğitim

Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tekirdağ ve Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Fırat Çakır  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Tekirdağ ve Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Tekirdağ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

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