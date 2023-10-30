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Eğitim

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı

İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) 2023- 2024 akademik yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle yapıldı.

Başak Akbulut Yazar  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı

İstanbul

Üniversitenin Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın ev sahipliğini yaptığı açılışa Kurtulmuş'un yanı sıra eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, dekanlar, akademisyenler ve bazı öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende "Yarının Sesleri: İÜ Itri GSL Korosu"nca müzik dinletisi sunuldu.

Zülfikar, bu dönem hedeflerinin İÜ'yü "Türkiye Yüzyılı"nda bilim odaklı ve akademik performansa dayalı, kaliteden taviz vermeyen, değişimci, rekabet edebilen ve evrensel düzeyde şeffaf üniversite haline getirmek olduğunu söyledi.

Bugüne kadar üzerinde hassasiyetle durulan kalite odaklı yükseköğretim ve eğitim anlayışını daha da ileriye taşımak için durmaksızın gayret içinde olduklarını ifade eden Zülfikar, "Cumhurbaşkanlığımızca ilan edilen 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacağına inandığımız siz sevgili arkadaşlarımız için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Zülfikar, gençlerin hayallerini ve ideallerini gerçekleştirmek için her türlü hizmeti vermeye kararlı olduklarını, öğrencilerle aralarına hiçbir engelin girmesine fırsat vermeyeceklerini belirterek, üniversitenin tarihi ana kapısını gençler için yıllar sonra tekrar açtıklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını değerlendiren Zülfikar, " 'Ya Rabbim bizi bu zorba kavimden kurtar' diyerek insanlığı göreve çağıran siviller, yaşlılar, kadınlar ve çocuklara asla sessiz kalamayız." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Üniversitesinde 9 bin 349 uluslararası öğrenci yer alıyor"

Rektör Zülfikar, 2023-2024 eğitim yılındaki verilerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Bünyemizde 17 fakülte, 14 enstitü, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 75 uygulama ve araştırma merkezi var. 117 lisans, 580 de lisansüstü akademik programlarımız devam ediyor. 4 bin 264 akademik personelimiz, 6 bin 137 de idari olmak üzere 10 bin kişiyle çalışıyoruz. Örgün 70 bin 14, açık ve uzaktan eğitimde de 664 bin 160 öğrencisine nitelikli eğitim sunmanın yanı sıra onların mesleki ve sosyal yetkinlikleri açısından da sürekli geliştirme felsefesiyle hareket eden İstanbul Üniversitesinde 9 bin 349 uluslararası öğrenci yer almaktadır."

Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Rektör Prof. Dr. Zülfikar tarafından kitap takdim edildi.


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