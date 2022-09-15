Dolar
18.26
Euro
18.21
Altın
1,688.38
ETH/USDT
1,634.90
BTC/USDT
20,204.00
BIST 100
3,458.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere tecrübe paylaşımı ve uğurlama etkinliği düzenlendi.

Ömer Erdem   | 15.09.2022
Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Hartum

Etkinliğe lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında burslu eğitim almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl da Sudan'dan 100'ü aşkın öğrenciyi Türkiye'ye burslu olarak gönderiyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) verdiği bu burslar Sudanlı öğrenciler arasında çok yoğun ilgi görüyor. Her sene 15 bin ila 20 bin başvurudan seçilen 150 kadar şanslı öğrencimizi Türkiye'ye uğurluyoruz." dedi.

Türkiye Mezunları Derneğinin bir araya getirdiği öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunduklarını belirten Bozbaş, "Özellikle Türkçe öğrenimine konsantre olmalarını ve mezuniyetlerinden sonra kullanabilecekleri bir ağ inşa etmeleri gerektiğini söyledik. Sudan'ın kalkınması ve gelişimine katkı sunmalarının en büyük beklentimiz olduğunu ilettik." diye konuştu.

Kayseri Erciyes Üniversitesinde inşaat mühendisliği alanında doktora yapacak olan Mücahid Muhammed Kasem Seyyid, teknoloji, mimari, mühendislik gibi alanlarda gelişmiş olması, kültürünün ve adetlerinin yakın olması sebebiyle uzun zamandır Türkiye’de eğitim almayı hayal ettiğini belirterek, YTB burslarına seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünde okuyacak olan Muhammed Emin Muhammed Osman da yeni bir ortama gireceği, 18 yıldır yaşadığı ülkesi, ailesi ve arkadaşlarından ayrılacak olması nedeniyle biraz gergin olduğunu, ancak Türkiye Burslarının yeni bir toplumun, daha önce tanımadığı bir kültürün ve kaliteli bir eğitimin kapısını araladığı için kendisini şanslı ve heyecanlı hissettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde kaçak ve sahte içki operasyonu başlatıldı
Sosyal konut projesi için başvuruların ikinci gününde de yoğunluk sürüyor
Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

Sudan'da Türkiye Burslarını kazanan öğrencilere uğurlama etkinliği düzenlendi

BM, Sudan'da yeni siyasi anlaşma çağrısı yaptı

UNICEF: Sudan’da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor

Büyükelçi Neziroğlu: Sudan'da çok ciddi bir bölünmüşlük var

Büyükelçi Neziroğlu: Sudan'da çok ciddi bir bölünmüşlük var
Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, ülkedeki selin yaralarını sarmaya çalışıyor

Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, ülkedeki selin yaralarını sarmaya çalışıyor
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet