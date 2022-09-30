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Eğitim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) 82 ülkeden 3 bin 96 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Serhat Zafer   | 30.09.2022
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 82 ülkeden yabancı öğrenciye ev sahipliği yapıyor

Sivas

Eğitim için SCÜ'yü tercih eden öğrenciler, ilk etapta sınava tabi tutuluyor. Sınavda başarı gösterenler, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (TÖMER) 8 aylık dil kursuna katılıyor. Yapılan sınavda başarı elde eden öğrenciler, fakültelerinde eğitimlerine devam ediyor.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde 2017 yılında üniversitede 24 yabancı öğrenci olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllarda bu sayının katlanarak 3 bin 96'ya ulaştığını anlatan Yıldız, "Kayıtlarımız devam ediyor. Vermiş olduğumuz kabul mektuplarıyla öğrenciler geliyor. Öğrencileri TÖMER'de Türkçe sınavından geçiriyoruz ve sınavı geçenler burada 8 aylık eğitime, sonrasında fakültelerinde eğitimlerine başlıyorlar." dedi.

Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarından 82 ülkeden 3 bin 96 öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü ifade eden Yıldız, Suriyeli öğrencilerin ilk sırada yer aldığını, daha sonra Somali ve Sudan'ın geldiğini söyledi.

Yıldız, öğrencilere her türlü imkanı sunmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler geldikten sonra her türlü sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bütün imkanlardan yararlanıyorlar. Tüm öğrencilerimiz için uyum süreci yapıyoruz. Şehrimizi, üniversitemizi tanıtıyoruz, imkanları söylüyoruz. Misafir öğrencilerimiz için TÖMER'de okurlarken farklı etkinlikler yapıyoruz. Sivas'ın yemek kültürünü öğretiyoruz, ayrıca onların bize sundukları yemekler var. Bazı ülkelerden öğrenciler bir araya gelerek kendi yemeklerini yapıyorlar ve bizi de davet ediyorlar. Zaman zaman ilçelerimizi, merkezi gezdiriyoruz, Sivas'ı ve Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz."

"İmkanlar ve üniversite çok güzel"

Ürdün'den SCÜ'ye gelen Ahmed Aburram, TÖMER'de dil kursunu tamamladıktan sonra mühendislik fakültesinde eğitimine devam edeceğini söyledi.

Sivas'ın güzel bir şehir, Türk insanlarının ise çok misafirperver olduğunu belirten Aburram, "İmkanlar ve üniversite çok güzel." diye konuştu.

Afganistanlı Muhammed Harun Fazili de Türkçe hazırlık okuduğunu, sonrasında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine devam edeceğini aktardı.

Iraklı Umame Sabri ise ülkesinde hocasının tavsiyesi üzerine SCÜ'yü tercih ettiğini anlatarak, "Türkiye'yi çok seviyorum, Sivas sakin bir yer. Burada bize her türlü imkan sunuluyor." ifadelerini kullandı.

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