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Eğitim

Selden ve fırtınadan etkilenen Karadeniz Ereğli'de 6 okulda eğitime 2 gün ara

Selden ve fırtınadan etkilenen Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki 6 okulda eğitime 2 gün ara verildi.

Mustafa Kemal Bektaş  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Selden ve fırtınadan etkilenen Karadeniz Ereğli'de 6 okulda eğitime 2 gün ara

Zonguldak

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen ilçedeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulunda eğitim ve öğretime 23 Kasım Perşembe ve 24 Kasım Cuma 2 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

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