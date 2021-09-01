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Eğitim

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta bazı okullarda uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitim başladı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde uyum haftası kapsamında bazı okullarda yüz yüze eğitime başlandı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 01.09.2021
Sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta bazı okullarda uyum haftası kapsamında yüz yüze eğitim başladı

Sinop

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan selin ardından temizlik çalışmalarının tamamlandığı okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında ders başı yaptığı ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul bahçesi ve binalarına öğrenci ve öğretmenlerin dışında girişlere izin verilmedi.

Yağmurun devam ettiği ilçede, veliler çocuklarını okul önlerinde bekledi.


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