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Eğitim

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı Samsun Emniyeti unutmadı

Tunceli'den, memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın karakalem portresi, tüm şehit öğretmenler anısına kabri başında ailesine takdim edildi.

Veysel Altun   | 23.11.2020
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı Samsun Emniyeti unutmadı

Samsun

Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin Yılmaz'ın karakalem portresi çizildi.

Portre ve hazırlanan mektup, Gümüşhane'nin Demirkapı köyündeki Necmettin Yılmaz'ın kabri başında tüm şehit öğretmenlerin anısına, ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın, ülke ve millet adına değerli bir evlat yetiştirdikleri için Necmettin Yılmaz'ın ailesine teşekkürleri de iletildi.

Şehit öğretmenin ailesi, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Samsun Emniyetine teşekkür etti.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle merkez ilçedeki eşleri öğretmen olan polislere İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın kutlama mesajı ve karanfil takdim edildi.

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