Rize ve Van'da eğitime kar engeli
Rize ve Van'da devam eden kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.
Ankara
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir."
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.