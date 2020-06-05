Euro
7.67
Dolar
6.77
BIST 100
109,919.40
Altın
1,701.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor.
logo
Eğitim

Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması

Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal platformda bir araya gelen rektörler, "Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde okuyan öğrencinin, bulunduğu şehirlerdeki üniversitenin imkanlarından faydalanması" yönünde ortak karar aldı.

İlhami Erkılıç   | 05.06.2020
Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması

Erzurum

Sosyal ağ üzerindeki platformda buluşan Türkiye'deki rektörler, herhangi bir üniversitede okuyan öğrencinin ülkedeki diğer tüm üniversitelerin dijital altyapı, kütüphane ve laboratuvar gibi imkanlarından faydalanması için karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya platformunda bir süre önce öğrenci merkezli görüş alışverişinde bulunmak için bir araya gelen rektörler, Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinde okuyan öğrencilerin, bulunduğu şehirlerdeki üniversitenin imkanlarından faydalanması için ortak karar aldı. Bu kapsamda öğrenciler bulunduğu şehirdeki üniversitenin dijital altyapı, kütüphane ve bilgisayar laboratuvarı gibi imkanlarından faydalanmak için başvuracak ve burada bilimsel çalışma ve araştırmalar da yapabilecek.

Rektörlerle "iyi niyet" anlaşması yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yeni uygulamayla ilgili belirledikleri başvuru yol haritasını web sayfasından paylaştı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kendilerinin değil birçok üniversitenin öğrenci merkezli bakış açısı geliştirdiğini ve bunu öncelediğini söyledi. Bu kapsamda birçok rektörün öğrencileri merkeze alan karar aldığını ifade eden Çakmak, "Türkiye'deki rektörler olarak bu konuda aslında karşılıklı iyi niyet anlaşması yaptık. Herhangi bir ilde bulunan ve başka üniversitede okuyan bir öğrencimiz, bulunduğu ildeki üniversiteye başvurarak bu üniversitenin dijital altyapı, kütüphane, internet ve laboratuvar gibi imkanlarından faydalanıp bilimsel çalışma gerçekleştirecek." dedi.

Çakmak, ETÜ olarak uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek bu kapsamda birçok üniversiteden resmi başvuru aldıklarını ve bu başvuruları olumlu cevapladıklarını dile getirdi.

"Başvuranlar bizim öğrenciymiş gibi muamele görecek"

"İmkanlarımızdan faydalanmak isteyen öğrenciler, web sayfamızdan yayınladığımız formu doldurup kayıt yapacak. Üniversiteye girişte kimlik belgesini göstermek suretiyle bizim öğrencimiz gibi muamele görecek." diyen Çakmak, şunları kaydetti:

"Başka üniversitede okusa bile bütün üniversite öğrencileri bizim de evladımız ve öğrencimiz. Bu kolaylığı genç arkadaşlarımıza sağlamak istedik. Öğrencilerimiz, 50 binden fazla eser ile sosyal ve sportif alanları bulunan yeni hizmete açtığımız kütüphanemizden de istifade edebilecek. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bu imkanları tüm öğrencilere sağlayacağımız için çok mutluyuz."

Çakmak, bu uygulamayla Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencilerinin, bulundukları şehirdeki üniversiteye başvurmak suretiyle o üniversitenin her türlü imkanından faydalanabileceğine işaret etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 134 oldu
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine dayandı
Meksika Devlet Başkanından Kovid-19 ölümlerindeki artışın ardından halka sükunet çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine yaklaştı

Benzer haberler

Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması

Rektörlerden öğrencilere üniversitelerin kapısını açacak 'iyi niyet' anlaşması

Kovid-19 testi yapan sağlık çalışanları tatil planı yapmıyor

İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı

Kovid-19 karantinaları obez çocukları olumsuz etkiledi

Kovid-19 karantinaları obez çocukları olumsuz etkiledi
Kovid-19'un Latin Amerika ekonomisine etkisi savaş ve buhran yıllarını aratmayacak

Kovid-19'un Latin Amerika ekonomisine etkisi savaş ve buhran yıllarını aratmayacak
Kovid-19'u OHAL ile yavaşlatan İspanya, ekonomik krize de normalleşmeyle çare arıyor

Kovid-19'u OHAL ile yavaşlatan İspanya, ekonomik krize de normalleşmeyle çare arıyor