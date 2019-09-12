Euro
6.39
Dolar
5.78
BIST 100
102,204.50
Altın
1,493.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı açıklıyor.
logo
Eğitim

Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

Milli Eğitim Bakanlığı, pansiyonlu okulların yemek ve diğer bütçe kalemlerindeki giderlerini, ilk kez hayata geçirilen "e-Ambar" uygulaması ile takip edecek.

Burcu Çalık   | 12.09.2019
Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

Ankara

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pansiyonlu okulların yemek ve diğer kalemlerdeki giderlerinin şeffaf şekilde takip edilebilmesine olanak tanıyan "e-Ambar" uygulamasını hayata geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, pansiyonlu okulların giderlerini ve bütçe işlemlerini daha şeffaf hale getirmek amacıyla yeni bir uygulama kullanmaya başladı.

Uygulamayla pansiyonlu okullardaki beslenme hizmetlerinde, gıda temini ve temizlik malzemelerinin kullanımında işlemlerin azaltılması, maliyet ve tüketimin elektronik ortamda takibinin sağlanması amaçlanıyor.

Pilot uygulaması Ankara'da başlatılan "e-Ambar"ın, ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki tüm pansiyonlu okullara yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Giderlere tek tuşla anlık takip

2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen hedefler doğrultusunda, Bakanlığa bağlı okul pansiyonlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi, pansiyon yönetiminin veriye dayalı olarak yapılabilmesi hedefiyle hazırlanan uygulamayla daha önce manuel olarak belli bir standardı bulunmayan günlük ve aylık yemek girdileri, ambara alınan ve çıkarılan malzemelerin takibi "tek tuşla" yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Ankara'daki pansiyonlu okulların erişimine açılan e-ambar uygulamasıyla pansiyonlu okullarda alınan malzemelerin günlük, haftalık ve aylık maliyetlerinin yanı sıra tüketim durumları da anlık olarak takip edilebilecek.

Sistemle pansiyonlarda uygulama birliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Riyad'ın ekonomik hamlesi bölgeye ne getirecek?
İnternetten öğrenilen asılsız sağlık haberleri sağlığımızı tehdit ediyor
Trump'tan 2020 mesajı: Şahinsiz kabine, yumuşak dış politika
Sürdürülebilir bir Sıfır Atık Projesi için neler gerekli?
Belçika’da Müslümanlara okul yasağı

Benzer haberler

Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

Pansiyonlu okul giderlerine "e-Ambar" ile anlık takip

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime başladı

MEB bilgi güvenliğini 'MEBBulut' ile korumaya aldı

MEB yeni EBA'yı hizmete sundu

MEB yeni EBA'yı hizmete sundu