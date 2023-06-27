Dolar
26.03
Euro
28.55
Altın
1,913.82
ETH/USDT
1,873.70
BTC/USDT
30,521.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında 4 ve 8 yıllık görev sürelerini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilecek.

Mehmet Tosun  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 4 ve 8 yıllık görev sürelerini 16 Haziran 2023 itibarıyla tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının görev süreleri bir yıl süreyle uzatılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Kocaeli'de Japonya İşbirliği Ajansının desteğiyle afet araştırma ve eğitim kompleksi kurulacak
İstanbul'da arife günü kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör bitinceye kadar mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bayramda deprem bölgesini ziyaret edecek

Benzer haberler

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Bursa'nın iki baraj projesi içme suyuna yılda 209 milyon metreküp katkı sağlayacak

Gaziantep'te depremlerde hasar alan evler Türk ve Japon mühendislerce denetleniyor

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi

Akkuyu NGS'nin inşaat sahası havadan görüntülendi
Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı başlıyor

Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı başlıyor
TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor

TEKNOFEST projeleri girişime dönüşüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet