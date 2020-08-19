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Eğitim

Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek

Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için yarından itibaren takviye kursu açabilecek.

Yıldız Aktaş   | 19.08.2020
Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce takviye kurslarına ilişkin illere yazı gönderildi. 

Yazıya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel okullarda, 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için 20 Ağustos'tan itibaren takviye kursları açılabilecek.

Kurslarda maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin önlem ve tedbirler ile Eğitim Kurulularında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hususlara titizlikle uyulması gerekecek.


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