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Eğitim

Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına da üniversite kapısı aralandı

MEB'in özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin YKS'ye girmesine imkan sağlayan düzenlemesiyle hem eski mezunlar hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunları üniversiteye girebilecek.

Sefa Şahin   | 02.10.2021
Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına da üniversite kapısı aralandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim meslek okullarını bitirenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesine imkan sağlayan düzenlemenin kapsamını genişleterek hem eski mezunların hem de özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarının üniversiteye erişiminin önünü açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2018 yılında yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinin ismi, "Özel Eğitim Meslek Okulu" olarak değiştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, son yıllarda mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli bir dönüşümü hayata geçiren Bakanlığın, özel eğitim meslek okulu mezunlarının üniversite sınavına girmesine olanak sağlayan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Temmuz 2021'de yayımladığı kaydedildi.

MEB'in bu düzenlemenin kapsamını genişleterek Temmuz 2021'den önce özel eğitim meslek okulu diploması ile özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi bulunanlara da üniversitenin kapısını açtığı bildirildi.

Açıklamada, artık bu okulların mezunlarının da YKS'ye başvuruda bulunabileceği belirtildi.

"Özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini, bu bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağlamak istediklerini belirtti.

Özer, 186 özel eğitim meslek okulunda hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan 13 bin 673 öğrenciye 18 meslek alanında eğitim verildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Bu okullardan mezun olanların yükseköğretime giriş imkanı bulunmuyordu ve yükseköğretime devam edemiyorlardı. Temmuz ayında bir iyileştirme yapmış ve 2021 yılı itibarıyla özel eğitim meslek okulu diplomasına sahip olanların üniversiteye girişlerine imkan sağlamıştık. Bu konuda yeni bir adım attık ve yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihinden önce 'özel eğitim mesleki eğitim merkezi öğrenim belgesi' ile 'özel eğitim meslek okulu diploması' bulunanlara da üniversiteye giriş imkanı sağladık."

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