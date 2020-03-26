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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: Oluşabilecek her duruma karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Selma Kasap   | 26.03.2020
ÖSYM Başkanı Aygün: Oluşabilecek her duruma karşı tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin paylaşımda bulundu. 

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

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