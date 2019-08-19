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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün: DGS tercih süreciyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Dikey Geçiş Sınavı tercih süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacaklarını ve süreci başlatacaklarını açıkladı.

Selma Kasap   | 19.08.2019
ÖSYM Başkanı Aygün: DGS tercih süreciyle ilgili çalışmalar tamamlanmak üzere

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarına yönelik açıklamada bulundu. 

Halis Aygün, açıklamasında, "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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