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Eğitim

Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenler ek ders ücreti alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilecek.

Sefa Şahin   | 25.02.2022
Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki yönetici ve öğretmenler ek ders ücreti alabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görev yapan yöneticilere haftada 24 saat, öğretmenlere ise haftada 18 saat ek ders ücreti ödenebilecek.

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