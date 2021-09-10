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Eğitim

Okullarda Kovid-19 tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor

Kırklareli'nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla tüm okullarda Kovid-19 tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor.

Özgün Tiran   | 10.09.2021
Okullarda Kovid-19 tedbirleri en üst düzeyde uygulanıyor

Kırklareli

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullardaki Kovid–19 tedbirleri de arttırıldı. AA ekibi, Kırklareli TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlk ve Ortaokulunda uygulanan tedbirleri görüntüledi.

22 köyden yaklaşık 300 öğrencinin eğitim gördüğü okulda tedbirler aksatılmadan yerine getiriliyor.

Sabah köylerde HES kodu sorgulamaları yapılarak ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek servis araçlarına bindirilen öğrenciler, okul bahçelerine de ateş ölçümleri yapılarak alınıyor.

Görevliler tarafından maskesi olmayan veya değişmesi gereken öğrencilere maske veriliyor.

Daha sonra ayakkabıları ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler sınıflara alınıyor. Sınıflarda öğrenciler maskeleri ile eğitim ve öğretimlerine devam ederken, ders aralarında sınıflar havalandırılıyor.

"Veliler okul binasına alınmıyor"

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bekar, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirlerinin en sıkı şekilde uygulandığını söyledi.

Şuana kadar Kovid-19 nedeniyle hiçbir okul ve kurumda aksaklık yaşanmadığını belirten Bekar, şöyle konuştu:

"Velilerimizi çok zorunlu olmadıkça okul ve kurum binalarımıza alamıyoruz. Velilerimizin okul binasına girmesi gerekiyorsa aşı kartları, eğer aşıları yok ise PCR testleri isteniyor. PCR testine özen gösteriyoruz. Alınan tedbirlerin faydasını görüyoruz ve ilerleyen günlerde daha fazla göreceğimize inanıyoruz."

TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlk ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Erginsoy ise okullarında Kovid-19 tedbirlerini en sıkı şekilde uyguladıklarını ifade etti.

Maskesiz, ateş ölçümü yapılmadan hiçbir öğrenciyi okul binasına almadıklarını belirten Erginsoy, okullarında şuana kadar hiçbir vakaya rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

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