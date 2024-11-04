Dolar
34.35
Euro
37.48
Altın
2,744.27
ETH/USDT
2,468.50
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
8,673.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, okullarda iklim değişikliği farkındalığı ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yürütüleceğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, bugün düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK) toplantısında alınan yeni kararlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, "2053 Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi"nin kabul edildiğini aktaran Kurum, strateji planının detaylarının 11-22 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Stratejinin uygulamasının güçlendirilmesini sağlamak üzere, iklim değişikliğinin halk sağlığı ve tarım başta olmak üzere yaşamsal önemi haiz sektörlerde risk analizlerinin yapılmasına, uzun dönemli iklim değişikliği stratejisinin gerektirdiği yatırım ihtiyacının karşılanmasına yönelik iklim finansmanı çalışmalarının yapılmasına, okullarda iklim değişikliğine yönelik farkındalık ve kapasitenin artırılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak.

COP29 çerçevesinde Koordinasyon Kurulu üyesi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan İklim Eylemi İçin Dijitalleşme Girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde icra edilecek ve gerekli diplomatik hususlar Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması dönemi başladı
İETT otobüsüyle çarptığı polis memurunu şehit eden sürücü tutuklandı
Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Benzer haberler

Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Okullarda iklim değişikliği farkındalığı artırılacak

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek

Bakan Kurum: Dijital dönüşüm ve yeşil finansman mekanizmalarına ulaşmak üzere gerekli hazırlıklarımızı tamamladık

Saraçoğlu Mahallesi ⁠aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi

Saraçoğlu Mahallesi ⁠aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi
İspanya'nın "soğuk damlası" iklim değişikliği etkisiyle sele dönüştü

İspanya'nın "soğuk damlası" iklim değişikliği etkisiyle sele dönüştü
Destekleme projeleriyle yapılan köy yollarının 2025'te 140 bin kilometreye ulaşması planlanıyor

Destekleme projeleriyle yapılan köy yollarının 2025'te 140 bin kilometreye ulaşması planlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet