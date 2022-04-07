Dolar
14.75
Euro
16.10
Altın
1,930.70
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,340.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Eğitim

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Selma Kasap   | 07.04.2022
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

MEB liselere özel 'haber sitesi' kurdu

MEB'in halk eğitimi kurslarından yararlananların sayısı 3 ayda 2,6 milyona ulaştı

Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor

Spor liselerinde eğitimde yeni dönem başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Milletimizin dünyadaki sesi olmaya devam eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum

Milli Eğitim Bakanı Özer: Milletimizin dünyadaki sesi olmaya devam eden AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum
MEB, özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı

MEB, özel yetenekli öğrenciler için 19 alanda yardımcı ders materyali yayımladı