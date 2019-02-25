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Eğitim

Okul yöneticisi seçme sınavının tarihi belli oldu

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM'nin ilk kez yapacağı sınavın tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. Sınava başvurular 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

Selma Kasap  | 25.02.2019
Okul yöneticisi seçme sınavının tarihi belli oldu

Ankara

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM'nin ilk kez yapacağı sınavın tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. Sınava başvurular 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

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