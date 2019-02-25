Okul yöneticisi seçme sınavının tarihi belli oldu

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM'nin ilk kez yapacağı sınavın tarihi 21 Nisan olarak belirlendi. Sınava başvurular 28 Şubat-11 Mart arasında alınacak.

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