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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Selma Kasap   | 14.09.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan "Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları" ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos’ta yayımlanmıştı.

Örnek soru kitapçıklarına, bakanlığın internet sitesinden erişim sağlanabiliyor.


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