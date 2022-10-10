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Eğitim

Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı.

Selma Kasap   | 10.10.2022
Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

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