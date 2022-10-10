Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Kasım'da yapılacak uzman ve başöğretmenlik için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarını yayımladı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.