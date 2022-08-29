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Eğitim

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

Uzman öğretmen unvanı için 9, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek soruların yer aldığı kitapçıklara, "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Sefa Şahin   | 29.08.2022
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soruları yayımlandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın örnek soruları yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Örnek soru kitapçıklarına "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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