Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı.
Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.