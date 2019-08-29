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Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 29.08.2019
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı. 

Öğretmenlerin başvuru sonuçları, "https://personel.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.

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