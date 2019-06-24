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Eğitim

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 24.06.2019
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

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