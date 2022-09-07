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Eğitim

Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Selma Kasap   | 07.09.2022
Öğretmenlere 12 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği yazıda, kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde, 2022 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 1325 lira olarak belirlendiği ifade edildi.

Yazıda, ödemenin 12 Eylül'den itibaren yapılacağı bildirildi.

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