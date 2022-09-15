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Eğitim

Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin bugünden itibaren öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabileceğini duyurdu.

Selma Kasap   | 15.09.2022
Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlandığı 17 Haziran'dan itibaren yaz boyu okul yöneticileri ile hazırlık toplantıları yaptıklarını belirtti.

Öğretmen ve okul yöneticileri ile sürekli birlikte zaman geçirdiklerini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin bize ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin istekleri arasında öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak yer alıyordu. Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek."

Türkiye genelinde 551 öğretmenevi bulunuyor.

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