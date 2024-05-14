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Eğitim

Öğretmen adaylarının sözlü sınavlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenmesine ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selma Kasap  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Öğretmen adaylarının sözlü sınavlarına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı yönetmeliğe yeni hüküm eklendi.

Buna göre, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanı, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirlenecek.

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