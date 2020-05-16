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Eğitim

Öğrencilerin 'EBA TV'deki filmlere ilişkin yazıları 'Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi'nde yer bulacak

MEB, TRT EBA TV'de cumartesi akşamları yayınlanacak "Sinema Kuşağı"ndaki filmlere ilişkin öğrenci değerlendirmelerini "Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi"nin sinema bölümünde yayınlayacak.

Yıldız Aktaş   | 16.05.2020
Öğrencilerin 'EBA TV'deki filmlere ilişkin yazıları 'Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi'nde yer bulacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB),  sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, isteyen öğrenciler, "Filmin teması nedir? Filmde en beğendiğin sahneler nedir? Filmin ana karakterini nasıl buldun? Sonu değiştirmek ister miydin?" sorularını yanıtlayarak, "tanitim@meb.gov.tr" adresine gönderecek. 

Bakanlık, seçilen yazıları, "Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi"nin sinema bölümünde yayınlayacak.

EBA TV Sinema Kuşağı'nın bu akşam yayınlanacak ilk filmi, Uluslararası Berlin Film Festivalinde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan, senaryosunu Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal'ın yazdığı, yönetmenliğini de Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bal" olacak.


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