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Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) başladı.

Selma Kasap  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ankara

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştiriliyor.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ'ye 610 bin 419 aday katılıyor.

Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenleniyor.

Saat 10.15'te başlayan sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmadı.

Adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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