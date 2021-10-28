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Eğitim

Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 Kasım'da başvuru yapabilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca milli sporcuların beden eğitiminde sözleşmeli öğretmenliğe atama başvuruları, 1-5 Kasım'da alınacak.

Selma Kasap   | 28.10.2021
Milli sporcular sözleşmeli öğretmenlik için 1-5 Kasım'da başvuru yapabilecek

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuruların Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi işlemleri 8-12 Kasım'da yapılacak.

İl Milli Eğitim müdürlükleri işlemleri 23-29 Kasım, atamalar ise 7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.


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