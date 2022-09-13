Dolar
18.24
Euro
18.54
Altın
1,726.55
ETH/USDT
1,724.90
BTC/USDT
22,472.00
BIST 100
3,605.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya’da düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. P
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında dün gerçekleşen özel bir sohbetin içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirildi.

Selma Kasap   | 13.09.2022
Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
Oyuncu İlyas Salman'a "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
Restorandaki silahlı çatışma, kamusal alanda silah sorununu getirdi
AYM, tutuklunun dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle cezalandırılmasını hak ihlali saydı

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığından sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de bütçe gönderilmemiş tek bir okul kalmadı

Bakan Özer: Yenilenmiş, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş okul iklimiyle yeni eğitim öğretim dönemine hazırız

Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Özer: İlk kez eğitim sisteminde tüm okullara bütçe gönderdik
Okul servis şoförlerine "çalışanların iş sağlığı ve güvenliği" eğitimleri verilecek

Okul servis şoförlerine "çalışanların iş sağlığı ve güvenliği" eğitimleri verilecek
Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı

Okullarda 19 milyona yakın öğrenci için ilk ders zili çaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet