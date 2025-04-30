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Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda 1381 engelli öğretmenin ataması yapıldı.

İsa Toprak, Utku Şimşek  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Milli Eğitim Bakanlığınca 1381 engelli öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilen atama, 62 farklı branşta uygulandı.

Atamalar, adayların tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi. Öğretmenlerin yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

Adayların 24 Şubat-10 Mart tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruları alınmıştı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Bugün itibarıyla atamalar açıklandı, sistem üzerinden. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleştiler." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Milli Eğitim Bakanlığında bile jammer var neden belediye başkanında olmasın?" sözleri anımsatılan Tekin, bunu "komedi gibi bir şey" olarak niteledi.

CHP Genel Başkanı Özel'i izlerken Aşık Mahzuni Şerif'in "Abur Cubur Abdullah" türküsünün aklına geldiğini ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özgür Özel'in söylediği şeylerin benim açımdan artık ciddiyeti yok. 'Milli Eğitim Bakanı da jammer kullanıyor'. Bu kadar büyük bir yalan nasıl uyduruyorlar bilmiyorum. Ben yaklaşık 2 yıldır bakanım. Bakanlığımızda, bakan olarak benim ne jammer kullanmışlığım var, ne böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Hiç böyle bir olay yok. Bakanlığımızda jammer var mı var, doğrudur ancak MEB her yıl yaklaşık 9 milyon kişiye sınav uygulaması yapar. Bu sınavların güvenliğinin sağlanabilmesi için MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sınav hazırlama biriminin bu türden iletişim kazaları, usulsüzlük yaşamaması için tedbir olarak ihtiyaç duyduğu bir cihazdır. Bu bavulla gezdirilmez, çantaya koyup otele götürmeyiz. Bunu da biz güvenlik örgütlerinin bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütürüz. Dolayısıyla bu bakanın şahsıyla ilgili bir jammer değil, yürüttüğümüz hizmetin niteliği ve kamu güvenliği açısından ihtiyaç duyduğumuz bir güvenlik tedbiri."



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